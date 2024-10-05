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  4. Kızılcık Şerbeti'nde yapılan Tarkan'ın albüm reklamı tepki çekti! 'Deterjan bitti şimdi de...'

Kızılcık Şerbeti'nde yapılan Tarkan'ın albüm reklamı tepki çekti! 'Deterjan bitti şimdi de...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 09:20
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Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damga vururken dizinin 70. bölümü beklentiyi karşılayamadı. Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Meri karakteriyle Tarkan'ın Kuantum 51 albümünün tanıtımının yapılması tepkiyle karşılandı.

Kızılcık Şerbeti'nde yapılan Tarkan'ın albüm reklamı tepki çekti! 'Deterjan bitti şimdi de...'

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Alev, Rüzgar, Umut ve Çimen'in kadroda yer almadığı Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin katılması senaryodaki tüm dengeleri zamanla değiştirecek.

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ÜNAL AİLESİNİN EVİNDE YAŞAMAYA BAŞLADI!

Dikkat çeken karakterin daha ilk bölümden Abdullah'ın yeni sevgilisi olacağı iddia edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölümünde Meri'nin Alev'in dadısı olarak Ünal ailesinin evine yerleşmesi ve Apo'yla sık sık bir araya gelmesi bu iddiayı güçlendirdi.

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TARKAN'IN ALBÜMÜNÜN REKLAMI YAPILDI, TEPKİ ÇEKTİ!

Yeni bölümde dikkat çeken bir diğer detay ise Meri'nin sürekli Tarkan şarkıları söylemesi ve odasına Tarkan'ın Kuantum 51 albümünün afişini asması oldu. Mutfakta çalışanlarla birlikte Tarkan şarkısı eşliğinde göbekler atıldı. Sosyal medyada ise Tarkan reklamı, "Deterjan reklamı bitti şimdi Tarkan başladı" yorumlarıyla tepki çekti.

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O tepkilerden bazıları...

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Kızılcık Şerbeti
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