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Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Alev'in eski sevgilisi bakın kim oldu

15.07.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna çok ünlü bir isim daha katıldı. Müjde Uzman’ın canlandırdığı Alev’in eski sevgilisi Rüzgar’a bakın kim hayat verecek…

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncuları arasında ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin kadrosuna yeni sezonda bomba isimler katıldı. Bu isimlerden biri de Yiğit Kirazcı oldu.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre en son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yıldırım karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı yeni sezonda Kızılcık Şerbeti’nde yer alacak.

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Dizinin kadrosuna katılan yakışıklı oyuncu Müjde Uzman’ın canlandırdığı Alev’in eski sevgilisi Rüzgar’a hayat verecek.

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Diziye dahil olacak olan Rüzgar'ın son bölümlerde yakınlaşan Abdullah ve Alev'in ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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Yiğit Kirazcı Oyuncu doğukan güngör karakteri

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