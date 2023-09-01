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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman da estetik güzeli çıktı! Oyuncunun eski hali görenleri şaşırttı! "Bu kadar mı değişir insan"

01.09.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev rolüyle büyük çıkış yakalayan Müjde Uzman, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Canlandırdığı Alev karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun da estetikli olduğu ortaya çıktı. Görenler 'Bu kadar mı değişir' yorumları yaptı.

Müjde Uzman, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu, estetiksiz halleriyle görenleri şaşırttı.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, ikinci sezon çekimlerine geçtiğimiz gün başladı.

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Dizide Alev karakterine hayat veren Uzman'ın da estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

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Burun estetiği yaptıran ve şimdiki halinden oldukça farklı görünen Uzman'ın ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki eski halleri gündem oldu.

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'BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ'

Dizide Nazlı karakterine hayat vermiş olan Müjde Uzman, şu anki halinden oldukça farklı görünüyor.

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Ünlü ismin estetiksiz hallerini gören kullanıcılar ise 'Bir estetik bu kadar mı değiştirir', 'Çok doğru karar', 'Kadının havası değişmiş resmen', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu.

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26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul doğumlu olan Müjde Uzman, 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

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Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Savaşçı gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak, Kızılcık Şerbeti ile izleyici karşısına çıktı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Müjde Uzman ünlü oyuncu karakteri

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