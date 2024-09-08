Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın diziden ayrılma nedeni şoke etti! Yapımcı 'ciddi problem yaşadık' diyerek anlattı

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon çekimleri devam ediyor. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon fragmanından sonra dizide Alev'i canlandıran Müjde Uzman'ın senaryoda öldüğü de ekipten ayrıldığı görülmüştü. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

TÜM GERÇEKLERİ ANLATTI

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube programı 'Bana Baştan Anlat'a konuk oldu. Açıklamaları ile dikkat çeken Gürses, Müjde Uzman'ın diziden ayrılma sürecine ilişkin tüm detayları anlattı.

Müjde Uzman'ın psikolojik problemler yaşayarak diziden ayrıldığı hatta sete bile gitmek istemediğini belirten Turgut, aslında gerçeklerin böyle olmadığını Uzman'ın yeni bir dizi projesiyle anlaştığını anlattı.

"İŞLERİN ÖYLE OLMADIĞINI SONRADAN ANLADIK"

"Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık." diyerek açıklama yapan Turgut, "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." ifadelerine yer verdi.

"O KARAKTERİ ÖLDÜRECEĞİZ"

Özlem Gürses bu açıklamanın ardından Faruk Turgut'a "Peki, Müjde'nin karakterine birini buldunuz mu?" diye sordu.

Turgut ise "Biz dizide o karakteri öldüreceğiz." dedi.