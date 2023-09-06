Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı

Oyuncu kadrosuda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

38 yaşındaki Müjde Uzman'ın aşk hayatı merak edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Gossippasta'da paylaşılan o kare kısa sürede yayıldı.

Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konuşulurken, Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın sevgili koltuğunda oturması iddiaları güçlendirdi.

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak, Savaşçı dizisinde "Üsteğmen Funda Turaç" karakterini canlandırdı.

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.



