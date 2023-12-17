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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'su gerçek hayatta da aşk mı yaşıyor? Müjde Uzman çıldırdı: Resmen ahlaksızsınız

17.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin her bölümü her sahnesi olay oluyor. Dizide Alev’i canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Müjde Uzman bu iddia ile çıldırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Abdullah Bey' karakteriyle büyük beğeni alan Settar Tanrıöğen'in dizideki Alev karakteriyle sahneleri sosyal medyada damga vuruyor.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'sunun gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edilince Müjde Uzman çıldırdı.

Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" söylemini "Siz artık haddinizi aştınız" diyerek eleştirdi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i sosyal medya hesabından "Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var" diyerek ateş püskürdü.

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