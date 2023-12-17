Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'su gerçek hayatta da aşk mı yaşıyor? Müjde Uzman çıldırdı: Resmen ahlaksızsınız

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Abdullah Bey' karakteriyle büyük beğeni alan Settar Tanrıöğen'in dizideki Alev karakteriyle sahneleri sosyal medyada damga vuruyor.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'sunun gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edilince Müjde Uzman çıldırdı.

Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" söylemini "Siz artık haddinizi aştınız" diyerek eleştirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i sosyal medya hesabından "Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var" diyerek ateş püskürdü.





