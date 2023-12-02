Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in o halleri gündem oldu! Gençlik fotoğrafını görenler çok şaşırdı

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Abdullah Bey' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Settar Tanrıöğen bu defa gençlik halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncunun yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da Saldıray karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Usta oyuncu, yayınlandığı döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da modern zaman dervişi Saldıray Abi tiplemesiyle oldukça konuşulmuştu.

Bir Demet Tiyatro'da renkli kıyafet tercihleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Settar Tanrıöğen, "Yalanım varsa şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın" repliğiyle hafızalarda yer eden oyunculardan biri olmuştu.

Settar Tanrıöğen'in gençlik fotoğrafları yeniden sosyal medyada yayıldı. Ünlü oyuncunun o hallerini görenler; 'Apo'nun gençliğine inanamadım', 'Bu ikisi aynı kişi olamaz' gibi yorumlar yaptılar.







