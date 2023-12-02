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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in o halleri gündem oldu! Gençlik fotoğrafını görenler çok şaşırdı

02.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Abdullah Bey' karakteriyle beğeni toplayan Settar Tanrıöğen, mzelhayatıyla da yakından takip ediliyor. Usta oyuncunun bir dönemin efsane komedi programlarından olan Bir Demet Tiyatro'da rol aldığı ortaya çıktı. Tanrıöğen'in gençlik halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Abdullah Bey' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Settar Tanrıöğen bu defa gençlik halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

abdullah bey

Ünlü oyuncunun yıllar önce Bir Demet Tiyatro'da Saldıray karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Usta oyuncu, yayınlandığı döneme damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'da modern zaman dervişi Saldıray Abi tiplemesiyle oldukça konuşulmuştu.

Settar Tanrıöğen 1

Bir Demet Tiyatro'da renkli kıyafet tercihleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Settar Tanrıöğen, "Yalanım varsa şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın" repliğiyle hafızalarda yer eden oyunculardan biri olmuştu.

Settar Tanrıöğen 2

Settar Tanrıöğen'in gençlik fotoğrafları yeniden sosyal medyada yayıldı. Ünlü oyuncunun o hallerini görenler; 'Apo'nun gençliğine inanamadım', 'Bu ikisi aynı kişi olamaz' gibi yorumlar yaptılar.

Settar Tanrıöğen 3

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Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti sosyal medya Oyuncu karakteri
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