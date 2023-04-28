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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ceketinin düğmesini açtı! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

28.04.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyadaki iddialı tarzıyla beğeni toplayan Türkoğlu bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ceketinin düğmesini açtı! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

Son günlerde gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle beğeni toplayan Sıla Türkoğlu sosyal medyadaki cesur ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

23 yaşındaki güzel oyuncu 'Bahar geldiğinde mi?' notu ile paylaştığı pozlarında göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Sıla Türkoğlu'na takipçileri 'Bahar sensin', 'Çiçek gibisin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.

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Genç oyuncunun bu pozlarına dizideki rol arkadaşı Müjde Uzman'da kayıtsız kalamadı. Uzman arkadaşına 'Bir insanın gülüşünden cennet mi görünür? Bir gülüyorsun cennetten bir fragman yayınlanıyor sanki' yorumunu yaptı.

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Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 yılında İzmir’de doğdu. Bornovalı olan Türkoğlu oyunculuğa 19 yaşında başladı.

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Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekranlara merhaba dedi.

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2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

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Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

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Güncel olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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