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Kızılcık Şerbeti'nden sessiz sedasız ayrıldı! Selin Türkmen kararını verdi

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Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i olarak tanıdığımız Selin Türkmen projeden sessiz sedasız ayrıldı. Yeni sezonda Çimen karakterine yeni bir ismin hayat vereceği öğrenilirken Türkmen'de yeni projesi için kararını verdi. Selin Türkmen “Karma” dizisinde rol alacak.

Show Tv'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen dizideki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden sessiz sedasız ayrılan ünlü isim yeni projesi için kararını verdi. Türkmen, Serkan Dağlı ve Anıl Çelik’in başrolünü oynadığı “Karma” dizisiyle anlaşmaya vardı.

İlk sezonu çok sevilen Exxen’in “Karma” dizisinin ikinci sezonu çekiliyor. Her bölümde ayrı bir hikâyenin olduğu ve tek mekânda geçen dizide Erman (Anıl Çelik) ve Ozan’ın (Serkan Dağlı) yeni maceraları anlatılacak.

Kızılcık Şerbeti nden sessiz sedasız ayrıldı! Selin Türkmen kararını verdi 1

DİREK DANSI EĞİTİMLERİ ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni sezonuna Selin Türkmen dahil oldu. Başarılı oyuncu “Karma”da Ozan’ın partneri Cansu rolüne hayat verecek. Bir direk dansçısı olan Cansu için Türkmen uzun süre dans eğitimi aldı.

Kızılcık Şerbeti nden sessiz sedasız ayrıldı! Selin Türkmen kararını verdi 2

Ömer Baykul’un yönettiği dizi eylül ayında seyirciyle buluşacak. 8 bölümden oluşan dizinin çekimleri 3,5 haftada tamamlanacak.

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Kızılcık Şerbeti Selin Türkmen
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