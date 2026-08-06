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Daha 17'ye sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor

“Daha 17”nin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bodrum’da çekilen, Emre Kabakuşak ile Murat Aksu'nun yönettiği diziye “Doğukan” karakteriyle dahil olan Emir Sarıhan, ailesiyle beraber geliyor.

Daha 17'ye sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor
Öznur Yaslı İkier

Pastel Film imzalı Kanal D’nin iddialı dizisi “Daha 17”nin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bodrum’da çekilen, Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönettiği diziye “Doğukan” karakteriyle dahil olan Emir Sarıhan, ailesiyle beraber diziye girecek.

Daha 17 ye sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor 1

Leyla’nın (Ceren Ayruk) çocukluk arkadaşı olan Doğukan’ın annesi Berna’yı Ebru Emre oynuyor. Yurt dışında üniversite eğitimi alan Doğukan’ın babası Eşref’i ise Boğaçhan Kutal canlandırıyor.

Daha 17 ye sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bölümü 9 Ağustos’ta yayınlanacak olan dizide Akkaya ailesinin geçmişinden gelen karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Daha 17 dizisi
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