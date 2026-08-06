Daha 17'ye sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor

Pastel Film imzalı Kanal D’nin iddialı dizisi “Daha 17”nin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bodrum’da çekilen, Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönettiği diziye “Doğukan” karakteriyle dahil olan Emir Sarıhan, ailesiyle beraber diziye girecek.

Leyla’nın (Ceren Ayruk) çocukluk arkadaşı olan Doğukan’ın annesi Berna’yı Ebru Emre oynuyor. Yurt dışında üniversite eğitimi alan Doğukan’ın babası Eşref’i ise Boğaçhan Kutal canlandırıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bölümü 9 Ağustos’ta yayınlanacak olan dizide Akkaya ailesinin geçmişinden gelen karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.