Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız'dan tatil pozu

Üç sezondur Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Türkoğlu, son dönemde işletmeci Ata Ayyıldız ile olan mutlu ilişkisini takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, tatil için rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi. Çift, kış tatilinin keyfini çıkararak kar topu savaşı yaparken eğlenceli anlar yaşadı.

Ata Ayyıldız, bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle paylaştı.



Sosyal medyada sıkça birlikte fotoğraflarını paylaşan çift, mutlu birlikteliklerini gözler önüne seriyor. Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Erciyes’teki kar tatili, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında oldukça dikkat çeken Sıla Türkoğlu, yeni paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.