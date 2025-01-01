Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye performansıyla sosyal medyayı salladı! ''Görüntü var, ses yok''

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansı ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Geceye süper mini ışıltılı elbisesi ile katılan Sıla Türkoğlu performansıyla adeta dillere düştü.

PEK BEĞENİLMEDİ

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde Sezen Aksu’nun “Şanıma İnanma” şarkısını seslendirdi. Ancak ünlü ismin performansı pek beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada; 'görüntü var, ses yok', 'olmamış hiç', 'eğlenmeye gelmiş', 'çok samimi', 'söyleyememiş' gibi yorumlar yapıldı.