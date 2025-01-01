MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye performansıyla sosyal medyayı salladı! ''Görüntü var, ses yok''

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye performansıyla sosyal medyayı salladı! ''Görüntü var, ses yok''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 13:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Doğa karakteri ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına damga vurdu. Geceye mini ışıltılı elbisesi ile katılan Türkoğlu performansıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu O Ses Türkiye performansıyla sosyal medyayı salladı! ''Görüntü var, ses yok''

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansı ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Geceye süper mini ışıltılı elbisesi ile katılan Sıla Türkoğlu performansıyla adeta dillere düştü.

sıla 1

PEK BEĞENİLMEDİ

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde Sezen Aksu’nun “Şanıma İnanma” şarkısını seslendirdi. Ancak ünlü ismin performansı pek beğenilmedi.

SILA 2

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada; 'görüntü var, ses yok', 'olmamış hiç', 'eğlenmeye gelmiş', 'çok samimi', 'söyleyememiş' gibi yorumlar yapıldı.

sıla 3

Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

Kızı yurt dışında, kendisinin ise...

Kızı yurt dışında, kendisinin ise...

Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

Ünlü türkücünün kızı cesur kutlamasıyla gündemde! Görenler anlam veremedi

Ünlü türkücünün kızı cesur kutlamasıyla gündemde! Görenler anlam veremedi

Hayaller kılıç dersi hayatlar süpürge sopası...

Hayaller kılıç dersi hayatlar süpürge sopası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.