Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk yaşıyor! Londra'da tatil

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya son dönemde oldukça popüler bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Alasya bir süre önce Kerem Alışık ile yeni bir oyuna başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.

İş arkadaşlığı aşka dönüşen ikilinin, Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldüğü belirtildi.

İddiaya göre; ikilinin çok romantik bir ilişki yaşadığı ve gözlerden uzak olmak istediği öğrenildi.