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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Bu ne hal?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 07:23
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek Cannes tarzıyla dikkat çekti. Pembe eteği ve pembe üstüyle sosyal medyanın diline düşen Civelek'in tarzı 'rüküş' bulundu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hem dizideki rolüyle hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren bir isim.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek diziyle ilgili konuştuğunda tesettürlü olan Nilay'ın kısa bir süre sonra açılacağını söylemişti. Açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu şimdi de Cannes tarzıyla gündemde.

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Pembe tarzıyla Cannes'a giden Feyza Civelek sosyal medyanın diline düştü.

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Parlak mini eteğini kombinlediği pembe üstüyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyada 'rüküş' bulundu.

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PERUK TAKMA SEBEBİ

Feyza Civelek daha önce hastalığına dair konuşmuş ve "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." demişti.


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