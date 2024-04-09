Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrü ile öne çıkan Xiaomi Redmi Watch 3 bugüne özel indirimde

En çok satan teknolojik ürünler arasında yer alan akıllı saatler, yaşamımıza hem kolaylık katıyor hem de düzen, disiplin getiriyor. Pek çok kişi için kişisel asistan görevi gören akıllı saatler içinde Xiaomi Redmi Watch 3, hem iOS hem android cihazlarla kullanıma uygun olduğu için çok tutuluyor. Siz de fiyat performans ürünü bir akıllı saat arayışındaysanız bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan Xiaomi Redmi Watch 3'e bir göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Geçen ayın en çok satan ürünü: Xiaomi Redmi Watch 3 Akıllı Saat

1,55 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla akıllı saat deneyimini üst seviyeye taşıyan Xiaomi Redmi Watch 3, yaklaşık 7 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü, adım sayar, uyku takibi sensörü gibi özellikleri bulunan akıllı saat 5 ATM su geçirmezlik standardına sahip. Bluetooth 5.2 desteğiyle öne çıkan cihazın 110'dan fazla spor modu mevcut. Kadran özelleştirme seçenekleri, bildirimlerin görüntülenmesi, müzik kontrolü, hava durumu bilgisi de bulunan cihaz, kişisel asistanınıza olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğimizden iyi. Bir Apple değil tabii ki ama fiyatı göz önüne alınca yarışır. Samsung Z Flip ile kullanılıyor. Konuşma, bağlantı ve bildirim konusunda oldukça başarılı. Sabah tak, akşam çıkar şeklinde kullanınca 5 güne yakın gidiyor şarjı."

"iPhone 8 Plus ile kullanıyorum. Geçişler hızlı, şarjı fena değil, beklentimi karşıladı, güzel bir ürün, alınabilir."

"Kaliteli. Fiyat performans ürünü. Fiyatı makul ve çok hızlı geldi."

"Kargo çok hızlıydı. Belirtilen tarihten önce geldi. İlk defa akıllı saat kullanıyorum. Kurulumu çok basit. Dokunmatik ekranı hızlı. Güzel ürün."

"Çok hızlı ve pratik bir saat, bütün opsiyonları sorunsuz çalışıyor. Spor ve günlük yaşantı için harika bir ürün ama batarya ömrü yazdığı gibi değil ben ortalama 5 günde bir şarj ediyorum."

Bu içerik 9 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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