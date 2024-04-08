Fiyatı 631 TL'ye düştü! Çok satan Adidas sandalette kaçırılmayacak fiyat

İster plajda yürüyüş yaparken ister şehirde gezerken giyebileceğiniz Adidas HENGAT M Sandalet, Günün Fırsatları kapsamında harika bir indirimle karşınızda! Hem şık hem de rahat olan bu sandaletlerle her adımda özgürlüğü ve konforu hissetmek ve yazın keyfini yaşamak isterseniz acele edin; stoklar tükenmeden, indirim bitmeden alın!

Çok satanlarda birinci: Adidas HENGAT M Sandalet

Kullanıcılar ne diyor?

"Adidas farkı. Aldığım en güzel sandalet."

"Bir beden büyük almanızda fayda var, ayağa tam oturuyor, çok rahat."

"Günlük normal kullanıma uygun. Uzun süre kullanımı zor."

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