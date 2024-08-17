Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek diyete başladı! "7 kilo gitti hedefim..."

MYNET MAGAZİN-Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son dönem adından söz ettiren bir isim. Uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Civelek tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Sol Yanım dizisinde rol aldığı dönemde Feyza Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip olmuştu.

Civelek o dönem 2 ayda 21 kilo vermişti ve "Kilo verince özgüvenim yerine geldi. Kilonun sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum" demişti.

Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yeniden diyete başladı.

Civelek açıklamasında "Diyete başladım. Bir ay sonra eski forma döneceğim şu an 6-7 kilo gitti bir 7-8 kilom daha var. Daha fit göreceksiniz daha ışıl ışıl..." dedi.