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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

09.03.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden beri seyircileri ekran başına kilitliyor. Farklı kültüre sahip iki ailenin hikayesinin işlendiği dizide Nursema rolüne hayat veren Ceren Karakoç hem oyunculuğu hem de sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Ceren Karakoç, başrolde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolünü canlandırıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE OLAY OLDU

Ceren Karakoç'un sosyal medyadan paylaştığı mini elbiseli pozuna, 'Of abla napıyosun', 'Çok güzel gözüküyorsun Ceren abla' gibi yorumlar geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

1984 doğumlu Ceren Karakoç 39 yaşındadır.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kendisi gibi oyuncu olan Unutma Beni, N'olur Ayrılalım gibi projelerde yer alan Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

İşte Ceren Karakoç'un Instagram pozları...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

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