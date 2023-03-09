Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren'i bir de Instagram'da görün! Mini elbisesiyle olay oldu: 'Of abla napıyosun'

Ceren Karakoç, başrolde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema rolünü canlandırıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE OLAY OLDU

Ceren Karakoç'un sosyal medyadan paylaştığı mini elbiseli pozuna, 'Of abla napıyosun', 'Çok güzel gözüküyorsun Ceren abla' gibi yorumlar geldi.

1984 doğumlu Ceren Karakoç 39 yaşındadır.

Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

İçimizden Biri, Akıncı, Maria ile Mustafa, Beni Affet gibi projelerde yer aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Unutma Beni, N'olur Ayrılalım gibi projelerde yer alan Osman Karakoç ile 2013 yılında hayatını birleştirdi.

İşte Ceren Karakoç'un Instagram pozları...





