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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

04.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin yeni ve iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosu ve hikayesiyle oldukça dikkat çekti. Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı da gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle 10 yıldır evliymiş...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi de çok ünlü çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Kızılcık Şerbeti dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla son zamanlarda gündemden düşmüyor. Dizide başrol oyuncularından daha çok merak edilen isimler var. Bu isimlerden biride Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Yalazoğlu'nun eşini duyanlar çok şaşırıyor. Meğer 10 yıldır evli olduğu o isimde çok ünlüymüş....

Ceren Yalazoğlu 2

Ceren Yalazoğlu3

CEREN YALAZOĞLU'NUN EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun eşi, uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ancak 'Unutma Beni' adlı günlük dizisiyle hafızalarımıza kazınan Osman Karakoç çıktı. Ünlü çift, 10 Haziran 2013 yılında dünyaevine girmiş.

Ceren Yalazoğlu 2

eşi

Ankara doğumlu olan Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, ilk olarak Beni Affet adlı diziyle tanındı.

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