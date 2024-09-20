Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı o dizide baba oldu! Oğluyla yaş farkı tepki çekti! "Kim seçti bunları?"

Başrollerini Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı NOW TV'nin yeni sezon dizisi Leyla, senaryosu ve karakteriyle ses getirmeyi başardı. Yiğit Kiracı, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan gibi isimlerin de yer aldığı dizi, son günlerde oyuncularıyla gündeme geldi.

BABA-OĞUL OLMALARI TEPKİ ÇEKTİ!

Çarşamba akşamları seyirciyle buluşacak olan dizi başladığı ilk bölümden itibaren seyircilerin dikkatini çekti. Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayat hikayesini izleyeceğimiz dizinin baba-oğul karakterleri gündem oldu.

41 yaşında olan Yiğit Kirazcı ve 31 yaşındaki Alperen Duymaz'ın dizide baba-oğul çıkması herkesi şaşırttı. Dizide Yiğit Kirazcı'nın hayat verdiği Mali ve Nur çok küçük yaşlarda birlikte oluyor ve Nur 16 yaşındayken Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Civan'ı dünyaya getiriyor. Yeni bölümde ortaya çıkan bu sırrın ardından birçok kullanıcı oyuncu seçiminin yanlış olduğunu belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...