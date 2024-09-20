MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı o dizide baba oldu! Oğluyla yaş farkı tepki çekti! "Kim seçti bunları?"

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı o dizide baba oldu! Oğluyla yaş farkı tepki çekti! "Kim seçti bunları?"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 10:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in başrol olduğu NOW TV'nin yeni dizisi Leyla'da Yiğit Kirazcı ve Alperen Duymaz'ın baba oğul olması gündem oldu. Aralarındaki yaş farkı az olan iki oyuncunun bu karakterler için seçilmesi eleştirildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı o dizide baba oldu! Oğluyla yaş farkı tepki çekti! "Kim seçti bunları?"

Başrollerini Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı NOW TV'nin yeni sezon dizisi Leyla, senaryosu ve karakteriyle ses getirmeyi başardı. Yiğit Kiracı, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan gibi isimlerin de yer aldığı dizi, son günlerde oyuncularıyla gündeme geldi.

diger-resim-ce3bfc54-1164-42c5-a

BABA-OĞUL OLMALARI TEPKİ ÇEKTİ!

Çarşamba akşamları seyirciyle buluşacak olan dizi başladığı ilk bölümden itibaren seyircilerin dikkatini çekti. Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayat hikayesini izleyeceğimiz dizinin baba-oğul karakterleri gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 104256

41 yaşında olan Yiğit Kirazcı ve 31 yaşındaki Alperen Duymaz'ın dizide baba-oğul çıkması herkesi şaşırttı. Dizide Yiğit Kirazcı'nın hayat verdiği Mali ve Nur çok küçük yaşlarda birlikte oluyor ve Nur 16 yaşındayken Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Civan'ı dünyaya getiriyor. Yeni bölümde ortaya çıkan bu sırrın ardından birçok kullanıcı oyuncu seçiminin yanlış olduğunu belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Ekran görüntüsü 2024-09-20 103817

Ekran görüntüsü 2024-09-20 103844

Ekran görüntüsü 2024-09-20 103948

Ekran görüntüsü 2024-09-20 104009

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Yiğit Kirazcı
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yangın yeri!

Orta Doğu yangın yeri!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Tavşantepe'nin sırrı çözülüyor! Çocuklar için ilk rapor hazırlandı

Tavşantepe'nin sırrı çözülüyor! Çocuklar için ilk rapor hazırlandı

Akaryakıta zam bekleniyor

Akaryakıta zam bekleniyor

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.