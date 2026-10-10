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Dilber Ay'ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş'tan imam nikahı çıkışı! 'Eşim beni terk etti'

2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın evlendiğine dair iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte usta sanatçının kızından suçlamalar peş peşe gelmişti. İbrahim Karakaş hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Dilber Ay'ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş'tan imam nikahı çıkışı! 'Eşim beni terk etti'
Öznur Yaslı İkier

Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttu.

Dilber Ay ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş tan imam nikahı çıkışı! Eşim beni terk etti 1

61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı ve "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi. İbrahim Karakaş yakın zaman içerisinde evlendiği açıkladı.

Dilber Ay ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş tan imam nikahı çıkışı! Eşim beni terk etti 2

Evlilik haberinin gündeme gelmesiyle birlikte Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'a yüklendi. Usta sanatçının kızı, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.

Dilber Ay ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş tan imam nikahı çıkışı! Eşim beni terk etti 3

'EŞİM BENİ TERK ETTİ'
İbrahim Karakaş ise bu iddiaların ardından Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programına açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Biz evlendik değil, biz nişanlandık. Yanlış anlatmış olabiliriz. Benim nikahlı bir evliliğim yok. İmam nikahı, resmi nikahım yok. Dilber'in kızları yüzünden eşim beni terk etti.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilber Ay
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