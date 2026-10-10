Dilber Ay'ın kızı tepki göstermişti! İbrahim Karakaş'tan imam nikahı çıkışı! 'Eşim beni terk etti'

Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttu.

61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı ve "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi. İbrahim Karakaş yakın zaman içerisinde evlendiği açıkladı.

Evlilik haberinin gündeme gelmesiyle birlikte Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'a yüklendi. Usta sanatçının kızı, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.

'EŞİM BENİ TERK ETTİ'

İbrahim Karakaş ise bu iddiaların ardından Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programına açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Biz evlendik değil, biz nişanlandık. Yanlış anlatmış olabiliriz. Benim nikahlı bir evliliğim yok. İmam nikahı, resmi nikahım yok. Dilber'in kızları yüzünden eşim beni terk etti.' dedi.