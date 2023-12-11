Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük olay! Fragmandaki sahneler sosyal medyayı salladı!

Kızılcık Şerbeti her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Serhat Tınmaz, Müjde Uzman, Emrah Altıntoprak ve Feyza Civelek gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında Abdullah Bey'in açıklamaları izleyicileri hayrete düşürdü.

AİLESİNE HER ŞEYİ AÇIKLADI

Her hafta cuma günleri izlenme rekorları kıran ve Yalı Çapkını ile reyting savaşında olan Kızılcık Şerbeti, bu hafta 43. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanan son fragmanda Abdullah Bey'in ailesini karşısına alarak boşanmak istediğini söylemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aynı zamanda evlilik hazırlığı yapan Alev'in de evlilikten vazgeçmesi büyük olay oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aynı zamanda Ömer'in ani ameliyata alınması ve kurtulmasının mucize olacağının söylenmesi ile oğlunun evrakları imzaladığı sahne izleyenleri oldukça üzdü.

Kısa sürede binlerce kişi tarafında izlenen fragman sosyal medyada da gündem oldu.

Fragmanı izleyen kullanıcılardan 'Kalbim dayanmıyor', 'Bu kadar olayın üstüne bir de Ömer ölmesin lütfen', 'Apo ne yapıyorsun Apo', 'İşte beklenen kriz' gibi yorumlar geldi.









