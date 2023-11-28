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Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu adımlar atmanızı sağlayacak Crocs'ta indirim

28.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Kışın üşüyen ayaklarınızı sıcacık tutacak harika bir Crocs modeliyle karşınızdayız! Üstelik Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel tam 810 TL indirimle satışta! Ayaklarınıza sıcaklık ve konfor getirecek bu modeli kaçırmayın. İşte detaylar!

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu adımlar atmanızı sağlayacak Crocs'ta indirim

Terlik deyince akla gelen ilk marka olan Crocs, yediden yetmişe herkesin gözdesi. İster seyahatlerinizde ayaklarınızı rahat kılacak bir terlik arıyor olun ister uzun yürüyüşlerde size eşlik edecek bir ayakkabı arıyor olun Crocs her zaman en yüksek performansı göstererek konforlu adımlar atmanızı sağlıyor. Crocslar sadece rahatlık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şıklığınızı da ön plana çıkarıyor. Yaratıcı tasarımları ve birbirinden farklı renk seçenekleri ile Crocs, tarzınızı yansıtmanıza olanak tanıyor. Kısa süreliğine indirimde olan, kışın ayaklarınızı sıcacık tutacak Crocs'un göz alıcı unisex modeline, hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

Ayaklarınızı sıcacık tutacak: Crocs All Terrain Lined Clog Sandalet, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-11-28T095212.434

  • Hafif, esnek, 360 derece konfor sunan yapı.
  • Gelişmiş nefes alabilirlik için havalandırma portları.
  • Sıcak tutan, özel iç yüzey.
  • Daha güvenli bir uyum için dönen topuk kayışları.
  • Temizlemesi kolay yüzey.
  • Jibbitz takılarla özelleştirilebilir tasarım.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam numara ve çok rahat!"

  • "Her zamanki gibi mükemmel uyum/boyut ve bunlar gerçekten sıcak."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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