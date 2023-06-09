Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde büyük kaza!

Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finali ile ekranlara geliyor. RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen sevilen dizi büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Kadrosunda Settar Tanrıöğen, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Müjde Uzman gibi isimleri bulunduran dizinin bu akşamki bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti Ömer ile ilgili detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam sezon finali heyecanı yaşanıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi bu akşam 29. bölümü ile ekrana gelecek. Yayınlanan fragmanda Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirdiği görülüyor.

Şu an için Ömer'in durumu belirsizliğini koruyor. Dizinin ilerleyen dakikalarında Ömer'in ölüp ölmediği belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ÖMER'İ BARIŞ KILIÇ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başarılı oyuncu Barış Kılıç'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelen dizide Kıvılcım ve Ömer'in trafik kazası geçirmesi ve trafik polisinin 'Bir ölü bir yaralı var' demesiyle Kılıç'ın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Şu an için konu ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sevilen dizinin sezon finalinde yaşananlardan sonra Barış Kılıç'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

