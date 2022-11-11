Soydan Soydaş SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümde yer alacak. Bununla birlikte Soydan Soydaş'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...
18 Haziran 1974 Ankara doğumlu Soydan Soydaş birçok yapımda rol aldı. Babası işçi, annesi ise öğretmendir. 48 yaşındaki oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde tiyatro bölümünü okudu.
Ferhunde Hanımlar
Küçük Ağa
Beşinci Boyut
Makber
Mükemmel Çift
Kızım Nerede
Senin Uğruna
Aman Annem Görmesin
Çıngıraklı Top
Gümüş
Dönme Dolap
Eksik Sayfalar
Kedi Özledi
Küçük Kıyamet
Güllerin Savaşı