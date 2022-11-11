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Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

11.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim'de başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Dikkat çeken konusuyla ön plana çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna Soydan Soydaş dahil oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Soydan Soydaş SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümde yer alacak. Bununla birlikte Soydan Soydaş'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

SOYDAN SOYDAŞ KİMDİR?

18 Haziran 1974 Ankara doğumlu Soydan Soydaş birçok yapımda rol aldı. Babası işçi, annesi ise öğretmendir. 48 yaşındaki oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde tiyatro bölümünü okudu.

Kızılcık Şerbeti Soydan Soydaş kimdir? Soydan Soydaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

SOYDAN SOYDAŞ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ferhunde Hanımlar

Küçük Ağa

Beşinci Boyut

Makber

Mükemmel Çift

Kızım Nerede

Senin Uğruna

Aman Annem Görmesin

Çıngıraklı Top

Gümüş

Dönme Dolap

Eksik Sayfalar

Kedi Özledi

Küçük Kıyamet

Güllerin Savaşı

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Show TV

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