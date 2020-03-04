YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandıSüleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına faydası bilimsel olarak kanıtlandı
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Canan Doğan’ın, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı’nın Astım ve KOAH hastalığına etkilerini kapsayan bir yıllık araştırmaları raporlandı.
Yapılan araştırmaya göre Kızıldağ Milli Parkı’nın astım ve KOAH hastalarına olumlu etkileri olduğu görüldü. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer ve Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkçı, Kızıldağ için bilimsel araştırma yapan akademisyen ve hekimleri ziyaret ederek, plaket takdim ettiler.

Hastalar 15 gün boyunca Kızıldağ’da ağırlandı
Plaket töreninde konuşan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk, Kızıldağ’a giden KOAH ve astım hastalarının orada atak geçirmediklerini söylemeleri üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışma kapsamında hastaları 15 gün boyunca Kızıldağ’da misafir ettiklerini belirten Prof. Öztürk, “15 gün boyunca astım ve KOAH’lı hastalarımız orada atak geçirmeden kaldılar. Bir yıl boyunca şehir hastanesinde takip ettiğimiz 39 hastadan 23’ü başarılı şekilde o yılı atak geçirmeden tamamlamış oldu. Bu güzel bir sonuç. 23 hastanın 15’i astım, 8’i koah hastasıydı. Bu hastaların 10 tanesi bir yıl önce atak geçiren ama bu bir yıl içerisinde hiç atak geçirmeyen hastalarımızdı. Bizim amacımız birincisi hastalarımızı doğru bir şeyi mi ifade ediyorlardı onu göstermekti. Onu gösterdik. İkincisi gerçekten bu hastalarımız atak geçirmeden bir yılı tamamlamışlardı. Özellikle KOAH hastalarından ağır olanların da atak geçirmemesi de güzel sonuçlardan bir tanesi. Kızıldağ’ın havasının bu hastalar üzerinde olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz” dedi.
Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Kızıldağ Milli Parkı’nın yüzyıllardır bilinen bir dağ olduğunu ancak daha önce orası için böyle bir bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi.

“Kızıldağ çok özel bir yer”
Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer de Kızıldağ’ın endemik bitki örtüsü gerekse oksijen seviyesi ile Türkiye ve dünyada özel bir yer olduğunu söyledi. Astım ve KOAH hastalarının orada konakladıkları sürede atak geçirmediklerine ilişkin mitler olduğunu belirten Yılmazer, bunun üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarının çok güzel olduğunu ifade etti. Kaymakam Yılmazer, “Öyle zannediyorum ki ilerleyen süreçte pek çok hastamız buraya gelecek ve buradan faydalanacak, şifa bulacak. Gerçek manada Kızıldağ Milli Parkı şifa kaynağı olduğunu hem tescillemiş hem de gelecek nesillere bu yönüyle aktaracak bir milli park olarak varlığını sürdürecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Isparta Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
13:15
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Gürdal Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Derman Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.