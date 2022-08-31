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  4. Kızılhaç'tan Somali'deki çatışmalardan etkilenen 150 bin aileye destek

Kızılhaç'tan Somali'deki çatışmalardan etkilenen 150 bin aileye destek

31.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılhaç'tan Somali'deki çatışmalardan etkilenen 150 bin aileye destek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Somali'de yaşanan çatışmalardan etkilenen 150 bin aileye şimdiye kadar 13 milyon dolar destek verildiğini açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle ülkenin orta ve güney bölgelerindeki çatışmaların bölge halkının hayatını olumsuz etkilediğine dikkati çekildi.

Ülkedeki çatışmalardan binlerce insanın etkilendiği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 150 bin aileye 13 milyon dolar harcandığı, ihtiyaç sahibi kişilere yardımlara devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki kuraklığın da dikkati çeken oranlara geldiğine ve kuraklık nedeniyle Ocak 2021'den bu yana 1 milyondan fazla Somalilinin etkilendiğine işaret edildi.

Somali'de Eş-Şebab örgütü ile ordu arasındaki çatışmalar devam ederken, ülkede artan kuraklık yüz binlerce kişinin hayatını olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Somali kuraklık Kızılhaç

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