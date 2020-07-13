YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kızılırmak kıyısına Millet Bahçesi

Kızılırmak kıyısına Millet Bahçesi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bafra Belediyesinin önemli projelerinden biri olan ve bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip Bafra Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu.Bafra Belediyesinin Millet Bahçesi ile ilgili bakanlık başvurusunu gerçekleştirmesinin ardından, alanda yapılan incelemede Bakan Kurum’a, Samsun Valisi Dr.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bafra Belediyesinin önemli projelerinden biri olan ve bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip Bafra Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu.
Bafra Belediyesinin Millet Bahçesi ile ilgili bakanlık başvurusunu gerçekleştirmesinin ardından, alanda yapılan incelemede Bakan Kurum’a, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda başlatılan proje hakkında Başkan Kılıç tarafından Bakan Kurum’a bilgi verildi. Millet Bahçesinin Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan ve toplam 310 bin metrekare alan üzerine yapılacağı belirtildi.
Bölgenin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyacak millet bahçesi alanının hemen yanında, ihalesi yapılan ve inşası devam eden Bafra Hükümet Konağı Binası ile yapılması planlanan Bafra Belediyesi Hizmet Binası gibi önemli projelerin yer aldığı dile getirildi. Proje alanı içerisinde 10 dönüm otel alanı, 10 dönüm cami alanı, 5 dönüm eğitim tesis alanı gibi çeşitli kamusal alanlarında bulunduğu bildirildi. Millet Bahçesinin bitişiğinde ırmak yatak kenarı boyunca oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığı sedde düzenlemesinin yapıldığı ve oldukça geniş bir alanda yapılacak millet bahçesi ile ilçenin sosyal alan ihtiyacının karşılanmasının planlandığı ifade edildi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Millet bahçemiz ile ilgili olarak bakanlığımıza resmi başvurumuzu yapmamızın ardından proje alanımızda incelemelerde bulunduk. Bölgenin en büyüğü olmaya namzet millet bahçemizi Bafra’mıza kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:10
Sabah
05:06
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:15
Yatsı
22:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Medis Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.