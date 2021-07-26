Kızılırmak kıyısındaki lavanta tarlası, ziyaretçilerini ağırlıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak üzerindeki Kapulukaya Barajı yakınında bulunan lavanta tarlası, fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ortaklığında hayata geçirilen, Mehmet ve Zübeyde Bozkurt'a ait, Karaahmetli köyündeki yaklaşık 12 dönümlük lavanta tarlası, vatandaşlar ile dünyaevine giren çiftler için doğal stüdyo oldu.

Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, morun farklı tonlarındaki lavanta tarlası, ziyaretçilerine doyumsuz manzara sunuyor.

Mehmet Bozkurt, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır lavanta üretimi yaptığını, ancak işçiliğinin biraz zor olduğunu söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bozkurt, "Türkiye'nin her yerinden ve Avrupa'dan ziyaretçi geliyor. Gelen ziyaretçiler lavantaların arasında fotoğraf çektiriyorlar, buradaki güzelliği görüyorlar. Buradan çiçek topluyorlar ve eğlenerek gidiyorlar. Gelin ve damatlar da buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Yerim olsa alanı 20 dönüm daha büyüteceğim ama yerim olmadığı için bu kadar yapabiliyoruz. 15 Haziran'dan bugüne kadar günlük ortalama 1500 kişi gelip gidiyor." diye konuştu.

Bozkurt, lavantaları ağustos ayından itibaren hasat etmeye başlayacağını dile getirdi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Murat Köksal da bayram dolayısıyla yakınlarını ziyaret için Antalya'dan geldiklerini ifade ederek, "Buraya amcamın tavsiyesi üzerine geldik. Biz de herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir mekan." dedi.

Şahin Gücük ise "Ankara'dan geliyoruz. Burasını sosyal medyadan gördük ve ziyaret etmek istedik. Çok güzel, değişik bir havası var. Isparta'ya gitmeden Kırıkkale'de de lavanta bahçesini gelip görebilirsiniz." diye konuştu.

Yasin Okatan da Kırıkkaleli olduğunu ve buraya ilk defa geldiklerini belirterek, lavanta tarlası ve çevresinin gayet güzel bir mekan olduğunu kaydetti.

