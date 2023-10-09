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Kızılırmak’ta balıkçının bulduğu top mühimmatı imha edildi

09.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta balık tutmak için Kızılırmak kenarına gelen bir vatandaşın bulduğu top mermisi kontrollü şekilde imha edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Kızılırmak Eğri köprü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökçe isimli vatandaş balık tutmak için geldiği ırmak kenarında top mermisi buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ahmet Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi. Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, “Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip patlamasın. Patlamamış mermi, ben de merak ediyorum buraya nasıl geldi. Çamura gömülmüş şekildeydi” dedi.

Top mühimmatı, bomba imha uzmanlarının uzun süren çalışması sonucu fünye ile uzaktan patlatıldı. Patlama sonucu etrafa şarapnel parçaları dağıldı.

Polis ekipleri top mühimmatının nereden geldiği ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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