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Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

19.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kızılırmak'ın Kırşehir merkeze bağlı Kocabey köyü sınırlarında gece saatlerinde balık avlamak isteyen Yasin Ç. ve Asım Z, çıktıkları bir adada suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Bulundukları yerde böcek ısırması sonucu balıkçılardan biri rahatsızlandı.

İhbar üzerine, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma botu ile adaya ulaşan AFAD ekibi, iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yasin Ç. ve Asım Z, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızılırmak'ta mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Kırşehir afad kurtarma

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