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Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele yapılıyor

08.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Kızılırmak Havzası’nda 2006 yılında ortaya çıkan, et ve süt üretimini düşüren, halk arasında ‘üvez’ sineği diye bilinen Simulium sineğine karşı mücadeleye bu yılda devam ediliyor.

Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele yapılıyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, Kayseri-Kırşehir sınırları arasında kalan 150 kilometrelik Kızılırmak Orta Havzası’nda üvez sineği ile etkin mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Eş zamanlı olarak Gülşehir ilçesinde 3 noktada başlatılan çalışmalarda Simulium sineğinin larva döneminde yok edilmesi planlanıyor.

Nevşehir İl Özel İdaresine bağlı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri Kızılırmak çevresine Simillium SPP. mücadelesi çerçevesinde Gülşehir ilçesine bağlı Yüksekli - Şahinler köyleri arasında belirlenen 3 noktada 240 litre biyolojik ilaçlama yapıldı.

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