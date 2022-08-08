Kızılırmak'taki balık ölümlerine sıcaklık ve sudaki oksijen azlığının neden olduğu açıklandı

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümlerinin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile ırmakta akıntı olmayan durgun sudaki oksijen miktarının düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak Abdülhamithan Köprüsü altında balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine ekipler tarafından yerinde inceleme yapıldığını belirtti.

İnceleme ve değerlendirmede balık ölümlerinin sadece köprü altında ırmaktan ayrılan ve akıntının olmadığı bir lokalizasyonda görüldüğünü aktaran Yıldız, burada su sıcaklığının 26,1 santigrat derece, pH değerinin 7,68, çözünmüş oksijen değerinin 0,10-0,15 miligram/litre ölçüldüğünü ifade etti.

Balık ölümlerinin sebebi hakkında da bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Irmak üzerinde diğer bölgelerde su sıcaklığı 24,2 santigrat derece, pH değeri 7,68, çözünmüş oksijen değeri 5,5-6,0 miligram/litre arası ölçülmüştür. Akıntının olmadığı bölgedeki ölü balıklarda elle yapılan incelemede ölüm sertliği aşamasını geçerek otoliz sonucu balıkların vücut formlarının parçalanmaya başladığı, söz konusu bölgede akıntının olmaması nedeniyle suyun renginde değişiklik ve ağır koku gözlendiği, balık ölümlerinin durduğu, ölümlere mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve akıntının olmaması sonucu oluşan durgun sudaki çözünmüş oksijen miktarının azalmasının neden olduğu, bunların dışında herhangi bir etkenin olmadığı kanaatine varılmıştır. Olay mahallinde balık ve su numuneleri alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiş olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir."

