Kızıltan: “Covid-19 hemşirelerin sağlık hizmetindeki kilit rolünü tekrar ortaya koymuştur”

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Belkız Kızıltan, “Ülkemizde pandemi mücadelesi göstermiştir ki hemşireler ağır risk altında olsalar bile mesleki rollerini yerine getirebilmek için büyük bir özveri, gayret ve sabır ile canları pahasına görevlerini ifa etmektedirler” dedi.

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak nitelikli hizmet sunabilecek, etik ve mesleki bilince sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Belkız Kızıltan, “Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir” şeklinde konuştu.

Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada ‘Uluslararası Hemşireler Günü’ olarak, 12-18 Mayıs haftası ise ‘Hemşirelik Haftası’ olarak kutlandığını hatırlatan Kızıltan, “Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl için bir Uluslararası Hemşireler Günü teması belirlemekte ve tüm ülkeler bu tema kapsamında etkinliklerini sürdürmektedir. 2020 yılı Hemşireler Günü Teması ise hemşireler dünya sağlığında öncü bir sestir. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz yıl hemşireler için daha özel bir öneme sahiptir. Çünkü Florence Nightingale’nin 200. doğum yıldönümü olan 2020 yılı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Hemşireler ve ebeler yılı’ olarak ilan edilmiştir. Hemşireler için özel ve anlamlı olan 2020 yılı tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki kilit rolüne dikkati çekmiş ve hemşirelik bakımını ön plana çıkarmıştır” diye konuştu.