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Kızıltepe yolları yenileniyor

MARDİN HABERLERİ  | 28.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi alt ve üst yapısı tamamlanan PTT Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesini belediye amblemi ile buluşturdu.Kızıltepe Belediyesi ilçe merkezinde başlattığı yol çalışmalarında hızla ilerlemeye devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi alt ve üst yapısı tamamlanan PTT Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesini belediye amblemi ile buluşturdu.
Kızıltepe Belediyesi ilçe merkezinde başlattığı yol çalışmalarında hızla ilerlemeye devam ediyor. Tepebaşı, Cumhuriyet, Ersoylu Mahallesi ve Yeni Mahallede çalışmalar sürerken biten yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Alt ve üst yapısı tamamlanan PTT ve Kazım Karabekir Caddesinde yollara belediye amblemi yapıldı. PTT ve Kazım Karabekir Caddesindeki yollar “Kızıltepe Belediyesi Belediyeniz Sizinle” amblemi ile renklendi.

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