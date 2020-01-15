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  4. Kızıltepe Zahireciler Derneği’nden dükkanı mühürlenen esnafa çağrı

Kızıltepe Zahireciler Derneği’nden dükkanı mühürlenen esnafa çağrı

MARDİN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bugün dükkanları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince mühürlenen esnafı Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’ne davet etti.Mehmet Şerif Öter, eski buğday pazarının şehir merkezi içerisinde kaldığını belirtti.

Kızıltepe Zahireciler Derneği’nden dükkanı mühürlenen esnafa çağrı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bugün dükkanları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince mühürlenen esnafı Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’ne davet etti.
Mehmet Şerif Öter, eski buğday pazarının şehir merkezi içerisinde kaldığını belirtti. Öter, "Başta Kızıltepe ve Mardin halkımızca bilindiği üzere, bundan 13 yıl önce 2007 yılında dönemin Kızıltepe Belediyesi’nin aldığı karar gerekçesinde yerleşim alanı içerisinde kalan eski buğday pazarının çevre ve trafik kirliliği nedenleriyle yerleşim alanı dışına tahliye talebi doğrultusunda Kızıltepe Zahireciler Derneği üyeleri olarak Viranşehir yolu 7. kilometrede 213 dönüm arsa satın alarak öz kaynak ve imkanlarımızla maddi ve manevi yönden yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen Ortadoğu’nun en büyük hububat ticaret merkezini bölgemize kazandırdık. Geçen süreçte bizimle birlikte hareket etmeyen 35 esnafımız için dönemin belediye başkanı Ferhan Türk ve belediye yetkililerinin aracı olmasıyla maliyetine 44 adet dükkan yaparak teslim ettik. Haksız rekabetin oluşmasına göz yummakla üyelerimizin maddi ve manevi yönden mağduriyetine sebebiyet verdiler, sorumlular bu vebalin altında olduklarını unutmasınlar Kızıltepe Belediyemi’zin zabıta ekipleri bugün eski buğday pazarına giderek orada zahirecilik faaliyetini devam ettiren birkaç kişinin dükkan ve tezgahlarını haklı gerekçelerle mühürlediğini öğrendim. Kızıltepe Zahireciler Derneği’nin yönetim ve denetim kurullarımızdan oy birliğiyle aldığım yetkiyle kendilerine çağrıda bulunuyorum. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’nde çalışmak isterlerse maddi ve manevi olarak her türlü imkanları sunmaya hazırız yeter ki bizimle birlikte çalışmayı arzu etsinler yerleri başımız, gözümüz üzerinedir" dedi.

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