YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe’de pazar yerlerine el dezenfektanı aparatı konuldu

Kızıltepe’de pazar yerlerine el dezenfektanı aparatı konuldu

MARDİN HABERLERİ  | 16.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde belediye ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar girişlerine el dezenfektan aparatı yerleştirildi.Kızıltepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde belediye ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar girişlerine el dezenfektan aparatı yerleştirildi.
Kızıltepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı hijyen çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakları yıkayan belediye ekipleri, halkın kişisel hijyenine de önem veriyor. Ekipler bu kapsamda belediye pazar girişlerine el dezenfektan aparatı koydu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde 3 metre mesafe ile tezgahlar kurduruyor. Vatandaşların maskesiz pazara girişine izin vermeyen görevliler, vatandaşa ve pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıyor. Pazara gelen vatandaşların ateş ölçerler ile vücut ısılarını ölçen ekipler, pazara gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde de uyarılar yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Mardin Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:34
Öğle
12:22
İkindi
16:03
Akşam
19:00
Yatsı
20:20

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Yenişehir Eczanesi
Artuklu
Ömerli Eczanesi
Omerli
Serhanoğlu Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Berhem Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Mardin’de Çocuklar Güvenle Okula Gidiyor

Mardin’de Çocuklar Güvenle Okula Gidiyor

'kürt Diliyle Felsefe' Çalıştayının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

'kürt Diliyle Felsefe' Çalıştayının Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.