Kızıltepe’de pazar yerlerine el dezenfektanı aparatı konuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde belediye ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında pazar girişlerine el dezenfektan aparatı yerleştirildi.

Kızıltepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı hijyen çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakları yıkayan belediye ekipleri, halkın kişisel hijyenine de önem veriyor. Ekipler bu kapsamda belediye pazar girişlerine el dezenfektan aparatı koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde 3 metre mesafe ile tezgahlar kurduruyor. Vatandaşların maskesiz pazara girişine izin vermeyen görevliler, vatandaşa ve pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıyor. Pazara gelen vatandaşların ateş ölçerler ile vücut ısılarını ölçen ekipler, pazara gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde de uyarılar yapıyor.

