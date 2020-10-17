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Kızıltepe’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

MARDİN HABERLERİ  | 17.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda toplamda 22 litre sahte içki ele geçirildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda toplamda 22 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de göz altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bir ikamette sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada toplamda 22 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan tıpa, şişe, poşet, aroma gibi ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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