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Kızıltepe’de Yerli Malı Haftasında çocuklara Mardin bulguru hediye edildi

MARDİN HABERLERİ  | 20.12.2020 11:07 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi Yerli Malı Haftasında çocukları evlerinde ziyaret ederek, Mardin’de üretilen bulguru hediye etti.Korona virüs salgını dolayısıyla okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında çocukları evlerinde ziyaret etti.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi Yerli Malı Haftasında çocukları evlerinde ziyaret ederek, Mardin’de üretilen bulguru hediye etti.
Korona virüs salgını dolayısıyla okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Yerli Malı Haftası kapsamında çocukları evlerinde ziyaret etti. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çocuklara tarımda öncü olan yerli üretimi bulgur ve çeşitli hediyeler verdi. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın hediyelerini çocuklara vererek selamlarını da iletti.
Bu yıl Yerli Malı Haftasını çocuklar ile evde kutlamak istediklerini belirten Kaymakam Hüseyin Çam, "Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile çocuklarımıza yerli üretimimiz olan ürünlerimizi gönderdik. İsterdik ki çocuklarımızla birlikte okullarında kutlayalım. Fakat korona virüs salgını nedeniyle bu yıl kutlamalarımız bu şekilde oldu. Bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünü güldürmüş olmak bizleri mutlu etti" dedi.

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