MAGAZİN

Kızım dizisi 16. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 4 Ocak Cuma TV8 yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 04.01.2019 01:15 | Son Güncelleme

Kızım dizisi 16. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kızım son bölümde Öykü'nün velayet davasında annesi Asu'yu seçmesi, Demir'e büyük şok yaşatmıştı. Peki Kızım dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok? Kızım 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tv8 4 Ocak Cuma yayın akışı.

Kızım dizisi 16. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 4 Ocak Cuma TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin 16. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle iddialı diziler ekrana verdi. Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı Kızım dizisi de üç hafta boyunca ekranda olmayacak.

Kızım dizisinin 16. yeni bölümü ise Ocak ayının üçüncü haftasında yayınlanacak. TV8'de ise 4 Ocak Cuma akşamı Kızım dizisi yerine 20.00'de Jet Sosyete'nin tekrar bölümü ekrana gelecek.

Kızım'ın 28 Aralık Cuma yayınlanan son bölümünde ise Öykü babası Demir yerine annesi Asu'yu seçmişti.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızım'ın son bölümünde, Candan Demir'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrendi. Demir, Cemal ve Uğur hakkındaki gerçekleri öğrenince büyük şok yaşayan Candan, Demir'den uzaklaştı. Dizide velayet davasında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede Öykü annesini seçince, Öykü'nün velayeti Demir yerine Asu'ya verildi. Kızının Asu'yu seçmesiyle Demir büyük bir yıkım yaşadı.

5c24f0de0f2544080ce02cee

Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını anlamak isteyen Demir DNA testi yaptırdı. Ancak bu testi yaptıracağını duyan Öykü kendisine küstü. Demir ise aldığı sonuç zarfını açmadı. Öykü'ye 'Sonuç ne olursa olsun sen benim kızımsın' diyen Demir DNA sonucunu açmadan yırtıp attı.

Candan ise Uğur'un annesinin evine gittiğinde gördüğü fotoğrafla şoke oldu. Demir'in en yakın arkadaşı olan Uğur'un evine soymaya çalışan kişi olduğunu anlayan Candan, Demir hakkındaki gerçekleri öğrenmek için Cemal'in kapısını çaldı. Demir ve Uğur'un hırsız olduğunu öğrenen Candan büyük şok yaşadı. Uğur ise Candan'ın yanına giderek, Cemal'in de bir hırsız olduğunu ve yalan söylediğini anlattı. Çevresindeki herkesin kendisini kandırdığını anlayan Candan, Demir'den de uzaklaştı.

Demir ise velayet davasının gerilimini yaşadı. Mahkemede Asu'nun alkolik, Demir'in ise sabıkalı olduğu ortaya çıkınca hakim son kararı vermek için Öykü'ye sordu. Ancak Öykü annesi Asu'nun yanında kalmak istediğini söyledi. Mahkeme de Öykü'nün velayetini Asu'ya verdi. Kızının annesini seçmesine inanamayan Demir adeta yıkıldı.


Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
La Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The PierLa Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The Pier
Mehmetçik Kutlu Zafer için flaş karar!Mehmetçik Kutlu Zafer için flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 Ocak Cuma TV8 yayın akışı tv8 yayın akışı kızım yeni bölüm kızım 16. yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Diriliş Ertuğrul setinde büyük kaza! Kılıçla yaralandı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Diriliş Ertuğrul'a Savaşçı'dan flaş transfer!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Star TV 4 Ocak Cuma yayın akışı

İstanbullu Gelin ekrana ne zaman dönüyor?

La Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The Pier

La Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The Pier

Mehmetçik Kutlu Zafer bitiyor mu? Final bölümü ne zaman?

Mehmetçik Kutlu Zafer için flaş karar!

Muhteşem İkili dizisinde sürpriz değişiklik!

Muhteşem İkili dizisinde sürpriz değişiklik!

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Nöbet dizisinde sürpriz isim! Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay hangi rolde oynayacak?

Orhan Gencebay'ın oğlu Nöbet dizisinde rol alacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.