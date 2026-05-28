Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Kızım gibi büyüttüm' dediği kuzu bayramda kayboldu! 'Çorap' son anda kurtuldu

Bursa’nın İznik ilçesinde, Müyesser Sevinç’in evladı gibi büyüttüğü 'Çorap' isimli 6 aylık kuzu, Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Sahilde bulunup başka bir kişi tarafından kendi kuzusu sanılarak götürülen Çorap, gözyaşları içinde polise başvuran Sevinç’in şikayeti sonrası ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

'Kızım gibi büyüttüm' dediği kuzu bayramda kayboldu! 'Çorap' son anda kurtuldu

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesinin emzirmediği ikiz kuzulardan birini sahiplenerek büyütmeye başladı.

Sevinç'in 'Çorap' adını verdiği ve biberonla beslediği kuzu bir daha peşinden ayrılmadı. Her yere 'Kız çocuğum' dediği kuzuyla gitmeye başlayan Sevinç, günlük işlerini yaparken de onu bir an olsun yanından ayırmadı.

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 1

Sevinç’in alışverişe giderken yanında götürdüğü, ramazanda fırında pide sırasına girerken yanında bulundurduğu kuzusu Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşıp, kayboldu.

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 2

6 aylık kuzu İznik sahilinde başıboş gezerken esnaf tarafından bulundu. Aynı anda kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir vatandaş, Çorap’ı kendi kuzusuna benzetip, sahibi olduğunu söyleyerek teslim aldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Gözyaşları içinde sokak sokak gezip, kuzusunu arayan Müyesser Sevinç’in esnafa gösterdiği videoyla sahibine teslim edildiği düşünülen kuzunun Çorap olduğu anlaşıldı.

Karakola başvuran Sevinç, polis ekipleri sayesinde evladı gibi büyüttüğü kuzusuna kavuştu.

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 3

"TEYZEMİZ KUZUSUNA KAVUŞTU"

Otomobilin bagajında getirilerek sahibine teslim edilen Çorap, büyük mutluluk yaşayan Müyesser Sevinç'in 3 tekerlekli akülü motosikletinin peşinden eve gitti.

Çorap’ın bulunmasını sağlayan esnaf Savaş Ocak, yaşananları şu sözlerle anlattı: “İznik Sahili’nde bir çay ocağımız var. Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Ağabeyimle beraber kuzuyu yakaladık. Daha sonra kuzunun sahipleri geldi, sahipleri dediğim bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik, teslim ettikten sonra başka bir teyze geldi. Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabi ağla ağla bir hal oldu. Teyzemizin de videosu vardı, videoda boyunluğundaki boncukları gördük dedik hayvan bu. Karakola gittik hep beraber. Kuzuyu verdiğimiz kişilerin de bütün bilgilerini almıştık. Karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldu. Teyzemiz kuzusuna kavuştu.”

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 4

"ÇEKTİĞİMİZ VİDEO BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU"

Kuzuyu ilk fark eden Bülent Ocak ise teslim ederken çektikleri video sayesinde Çorap’ın kolaylıkla bulunduğunu belirterek, “Biz de çok şaşırdık. İleriden gelen araçla birlikte geldi. Araç duruyor o da duruyor. Biz de anlayamadık. Araç gidince, arkasında trafik de olunca dedik ki yakalayalım. Küçük yer burası illa bulunur ama işte başka birilerinin çıkması biraz tuhafımıza gitti. Sonra kadını da böyle ağlamaklı görünce dedik ki ne yapalım. Video da çektik hayvanı teslim ederken, araç plakası falan da çıktı o da etkili oldu bulunmasında. Belediyeyi de aramıştık o yüzden çok kolay oldu bulunması. Biz de çok mutlu olduk vesile olduğumuz için” dedi.

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 5

Kızım gibi büyüttüm dediği kuzu bayramda kayboldu! Çorap son anda kurtuldu 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan emsal karar: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!Yargıtay'dan emsal karar: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
Tarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adetTarlada gezerken servet buldu! Tam 2 bin 970 adet

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bursa kuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.