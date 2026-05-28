Türkiye'nin en sıcak yeri: Bayramda rekor kırdı! 46 dereceye ulaştı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Geçmişte Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle ilçede günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Bayram ziyaretleri ve hareketliliğin beklendiği cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı.
Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.
Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı.
Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlara ve klimalı kapalı mekanlara yöneldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum