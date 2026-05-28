Türkiye'nin en sıcak yeri: Bayramda rekor kırdı! 46 dereceye ulaştı

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin en sıcak noktası olarak kayıtlara geçen Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yeniden aşırı sıcaklarla gündeme geldi. İlçede hava sıcaklığı gün içerisinde 46 dereceye kadar yükseldi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle ilçede günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Bayram ziyaretleri ve hareketliliğin beklendiği cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

2023’TE TÜRKİYE REKORU KIRILMIŞTI

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı.

MİKROKLİMA ETKİSİ SICAKLIĞI ARTIRIYOR

Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.

BAYRAMDA SOKAKLARDA HAREKETLİLİK AZALDI

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlara ve klimalı kapalı mekanlara yöneldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

