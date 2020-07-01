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Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın davasının görülmesine devam edildi.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz (68) ve öldürülen Gülnur Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra sanık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Yılmaz, "Psikolojim şu an yerinde değil, takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitinin yapılamamasından dolayı, Adli Tıp Kurumunca gerçekleştirilecek bu işlem ve sonucunun beklenmesine, ayrıca Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Maktulün annesinin avukatından dedektiflik bürosu yetkilisinin iddialarına cevap

Öte yandan sanığın, eşinin adresine ulaşabilmek amacıyla kızını takip ettirmek için anlaştığı dedektiflik bürosunun yetkilisi, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Yetkilinin, ifadesinde sanığın 4 Mayıs 2019'da ofisine geldiğini söylediği öğrenildi. Sanıkla yarısı peşin 4 bin lira karşılığında anlaştıklarını ileri süren yetkili, hem ödeme yapmaması hem de güvensizlik oluştuğu için anlaşmayı feshederek Mustafa Ali Yılmaz'a danışmanlık hizmeti sunmadıkları ileri sürdü.

Maktulün annesi Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dedektiflik bürosunun maktulü adım adım izlediği iddiasında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sanık Yılmaz, dedektiflik bürosuna özel olarak bu talimatları veriyor. Dedektiflik bürosu da Gülden Y'nin yaşadığı adresin tespitini, ikametin kime ait olduğunu, kiralayanın kimliğini, elektrik, su aboneliğinin kim üzerine olduğunu bildiriyor. Gülnur Yılmaz'ın apartman ve daire girişinde fotoğraflarını çekiyor, sonra da dedektiflik bürosu yetkilisi, mahkemeye verdiği ifadesinde sanığın niyetinin kötü olduğunu anladıklarında hizmet vermediklerini söylüyor. Bu gerçeği yansıtmıyor."

- Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), geçen yıl haziran ayında iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.

Eşi Gülden Y. ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladığı, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardığı iddia edilmişti. Annesinin yerini söylemeyen tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş esip öldürdüğü ileri sürülen Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Y. ise geçen ocak ayında sanıktan boşanmıştı.

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