Kızını GPS ile takip edip öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitinin yapılamamasından dolayı, Adli Tıp Kurumunca gerçekleştirilecek bu işlem ve sonucunun beklenmesine, ayrıca Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Savunmasını yapan sanık Yılmaz, "Psikolojim şu an yerinde değil, takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ali Yılmaz (68) ve öldürülen Gülnur Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra sanık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Yetkilinin, ifadesinde sanığın 4 Mayıs 2019'da ofisine geldiğini söylediği öğrenildi. Sanıkla yarısı peşin 4 bin lira karşılığında anlaştıklarını ileri süren yetkili, hem ödeme yapmaması hem de güvensizlik oluştuğu için anlaşmayı feshederek Mustafa Ali Yılmaz'a danışmanlık hizmeti sunmadıkları ileri sürdü.

Maktulün annesi Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dedektiflik bürosunun maktulü adım adım izlediği iddiasında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sanık Yılmaz, dedektiflik bürosuna özel olarak bu talimatları veriyor. Dedektiflik bürosu da Gülden Y'nin yaşadığı adresin tespitini, ikametin kime ait olduğunu, kiralayanın kimliğini, elektrik, su aboneliğinin kim üzerine olduğunu bildiriyor. Gülnur Yılmaz'ın apartman ve daire girişinde fotoğraflarını çekiyor, sonra da dedektiflik bürosu yetkilisi, mahkemeye verdiği ifadesinde sanığın niyetinin kötü olduğunu anladıklarında hizmet vermediklerini söylüyor. Bu gerçeği yansıtmıyor."

- Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), geçen yıl haziran ayında iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.