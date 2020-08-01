Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah sosyal medya gündeminde

Pandemi döneminde yaptığı “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” açıklamasıyla uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü müzisyen bu defa kızı Roza Sabah ile gündemde.

'MAYOLU FOTOĞRAFI OLMAZ'

Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğiniz günlerde bikinili pozları ile haber olmuştu. Coşkun Sabah bu fotoğraflarla ilgili dün verdiği röportajda "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesapları inceleyen sosyal medya kullanıcıları Sabah'ın pek çok sayıda genç kadını takip ettiğini gördü.

İşte Coşkun Sabah'a sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları...