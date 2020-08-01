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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah sosyal medya gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bikinili pozlar paylaştığından ötürü kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırdığını açıklayan Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesaplar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah sosyal medya gündeminde

Pandemi döneminde yaptığı “Parası olmayan beni anlayamaz, geçinemiyorum” açıklamasıyla uzun süre gündemde yer almıştı. Ünlü müzisyen bu defa kızı Roza Sabah ile gündemde.

Coşkun Sabah ve kızı Roza

'MAYOLU FOTOĞRAFI OLMAZ'

Üniversite öğrencisi Roza Sabah, geçtiğiniz günlerde bikinili pozları ile haber olmuştu. Coşkun Sabah bu fotoğraflarla ilgili dün verdiği röportajda "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullanınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'ın takip ettiği hesapları inceleyen sosyal medya kullanıcıları Sabah'ın pek çok sayıda genç kadını takip ettiğini gördü.

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İşte Coşkun Sabah'a sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları...

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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyorCoşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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