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Kızkalesi'nde kasımda deniz keyfi

07.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızkalesi'nde kasımda deniz keyfi

MERSİN (AA) - Türkiye'de önemli tatil merkezleri arasında yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi Kızkalesi'nde tatilciler kasımda denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede tatilciler, denize girmenin tadını çıkardı.

Eskişehirli Muzaffer Cura, geldiği şehirde hava sıcaklığının gece eksi derecelere kadar düştüğünü, ancak Mersin'de tam tersine denize bile girebildiklerini söyledi.

Kızkalesi'nde güzel havayı değerlendirdiklerini belirten Cura, "İç Anadolu soğuktan titriyor Kızkalesi’nde ise vatandaşlar denize giriyor. Böylesi sıcak bir havayı bulmak ve değerlendirmek çok güzel." dedi.

Tatilci Melek Karataş da Mersin sahillerinde sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklığının tatil yapmak için çok uygun olduğunu belirtti.

Karataş, ilçede yazdan kalma günleri denize girerek ve gezinti yaparak değerlendirdiğini kaydetti.​​​​​​​

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