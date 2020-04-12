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Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

İTALYA HABERLERİ  | 12.04.2020 18:29 | Son Güncelleme

Milan'ın Sevilla'dan kiraladığı Simon Kjaer kararını verdi. Danimarkalı stoper Milano ekibinde kalmak istediğini söylerken, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili de görüş bildirdi.

Kjaer Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı ve Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.

Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti. Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.

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