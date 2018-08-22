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Kjaer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Emre Akbaba transferinde büyük bir savaş yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe birkez daha karşı karşıya.

Kjaer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde

Ezeli rakiplerin bu kez ortak hedefinde Simon Kjaer var... Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek savunmasını takviye etmek isteyen Cimbom, daha önce ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Danimarkalı stopere kanca attı. Sevilla ile kiralama görüşmeleri başladı.

FATİH TERİM ISRARLA İSTİYOR

G.Saray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Kjaer'in transferi için büyük uğraş veriyor. Ancak stoper transferi için çalışan Fenerbahçe de eski yıldızını geri getirmeyi düşünüyor.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI VAR

F.Bahçe yönetimi sadece 1 yıl forma giymesine rağmen büyük bir iz bırakan Kjaer ile temasa geçerek teklifiri yaptı. Danimarkalı stoper geri dönüşe sıcak bakıyor ancak maaş konusunda pürüzler yaşanıyor.

KJAER'İN EŞİ HEYECAN YARATTI

Kjaer'in eşi Elina sosyal medya hesabından İstanbul'a gittiğini ima eden bir paylaşım yapınca büyük heyecan yaşandı. Fakat daha sonra Elina Kjaer'in tatil için İstanbul'a geldiği açıklandı.

(SABAH)

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Galatasaray Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig kjaer

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fenerbahçe'nin başında Aziz YILDIRIM yok ali koç var ve bu transfer ağır gelir. boşuna fener ugrasmasin bu sene ilk 5 e girse bile şampiyon olmuş gibi sevinsinler. Aziz YILDIRIM ın kıymetini bilemediniz...
Kjaer’in peşini bırakın adi ConConlar Çalık ile idare edin hem size sol stoper lazım Maicon sağ stoper olarak Kjaer’in pozisyonunda.
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