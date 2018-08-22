Kjaer Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde

Ezeli rakiplerin bu kez ortak hedefinde Simon Kjaer var... Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek savunmasını takviye etmek isteyen Cimbom, daha önce ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Danimarkalı stopere kanca attı. Sevilla ile kiralama görüşmeleri başladı.

FATİH TERİM ISRARLA İSTİYOR

G.Saray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Kjaer'in transferi için büyük uğraş veriyor. Ancak stoper transferi için çalışan Fenerbahçe de eski yıldızını geri getirmeyi düşünüyor.

MAAŞ KONUSUNDA SIKINTI VAR

F.Bahçe yönetimi sadece 1 yıl forma giymesine rağmen büyük bir iz bırakan Kjaer ile temasa geçerek teklifiri yaptı. Danimarkalı stoper geri dönüşe sıcak bakıyor ancak maaş konusunda pürüzler yaşanıyor.

KJAER'İN EŞİ HEYECAN YARATTI

Kjaer'in eşi Elina sosyal medya hesabından İstanbul'a gittiğini ima eden bir paylaşım yapınca büyük heyecan yaşandı. Fakat daha sonra Elina Kjaer'in tatil için İstanbul'a geldiği açıklandı.

(SABAH)

