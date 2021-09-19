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KKTC Başbakanı Ersan Saner, Payas Belediyesini ziyaret etti

19.09.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Payas Belediyesini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Payas Belediyesini ziyaret etti.

Hatay'a gelen Başbakan Saner, ziyarete gittiği Payas ilçesinde, belediye binası girişinde Payas Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından karşılandı.

Saner, Belediye Başkanı Altan'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Altan, Saner'e çeşitli hediyeler verdi.

Saner, daha sonra Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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