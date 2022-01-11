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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

11.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Sucuoğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümetinin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım. Çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, Cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz ruhunuz şad olsun."

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay’ın eşlik ettiği Sucuoğlu, Ankara'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

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