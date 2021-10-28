KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi:

GAZİANTEP (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz 'Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yedirtmeyiz, buna asla müsaade etmeyiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz." dedi.

Kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Tatar, Gaziantep'in, ekonomisiyle, gastronomisiyle, tarihiyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğine dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Bu siyasetin devam etmesi, bizim varlığımızın daha güçlü bir şekilde devamı için fevkalade önemlidir. Aksi halde bambaşka şeyler olacaktır. Bu siyasetin devamında Türkiye'nin desteği çok önemli. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi ilişkileri, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin, değerli soydaşlarımızın kaynaşması ve aramızdaki birlik ve beraberliğin devamı, aramızdaki münasebetler, aramızdaki ekonomik, ticari, her türlü ilişkinin devamı çok önemlidir. Biz 'Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yedirtmeyiz, buna asla müsaade etmeyiz. Sonuna kadar bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz."

Yaşanan küresel ısınmanın etkileri ve Türkiye'nin Kıbrıs'a içme suyu götürmesiyle ilgili soruyu Tatar, şu şekilde yanıtladı:

"Kıbrıs'a su getirilmesi, asrın projesidir ve belki de dünyada ilktir. Yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla o zaman, ilgili bakan Veysel Eroğlu'nun büyük desteğiyle, Anamur'da 3 köyün tahliye edilmesiyle baraj oluşturuluyor. Anamur'un Toros dağlarından süzülen su, hem o bölgeye hem de aynı zamanda asma borularla KKTC'deki baraja ulaştırılıyor. Tabi 5 yıllık bir çalışmayla başarıldı ve kesintisiz olarak yılda 75 milyon metreküp su bu şekilde akıyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ta buradan daha kurak bir iklim var, küresel ısınmayla daha da yağmurlar azalmıştır, su kaynakları daha da aşağı çekilmiştir. Bu suyun aktarılması bir nimet, büyük bir zenginlik, bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Türkiye'nin ortaya koyduğu irade ve su projesi Kıbrıs'a tekrar hayat vermiştir."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Kıbrıs'a direkt seferlerin başlaması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Gastronomide ellerinde büyük fırsatların olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Kıbrıslı şefleri Gaziantep'e getireceğiz, Gaziantep'ten de şeflerimizi Kıbrıs'a götüreceğiz. Gastronomi ve kültür turizmi üzerinden yapılacak çok işimiz var. Bunların hepsinin sonunda yeni dünya, yeşil şehirler, yeşil dünyadan bahsedilecek. Biz Kıbrıs'ı yeşil ada yapacağız. Yeşil adada bisiklet yolları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi önemli çalışmalar olacak. Kıbrıs yeşil ada olmazsa dünyada hiçbir yer yeşil ada olmaz. Kıbrıs'ı yeşil ada yaptığımız zaman tüm dünyadaki herkes burayı görmek için Kıbrıs'a gelecek. Böylelikle şu anda gelen turist sayısından çok daha fazla turist sayısına kavuşulacak."

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

